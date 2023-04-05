Немцы раскритиковали Бербок за слова о вступлении Финляндии в НАТО из-за России

Фото: ТАСС/АР/Markus Schreiber

Читатели немецкого издания Die Welt раскритиковали министра иностранных дел Германии Анналену Бербок за слова о вступлении Финляндии в НАТО из-за России.

По словам главы МИД, Финляндия не вступила бы в НАТО, если бы "Россия не нарушила все правила международного и европейского порядка". Данное утверждение не было принято немецкими пользователями.

"Есть моменты, когда следует сдерживаться, но это не про госпожу Бербок", – высказал свое мнение один из пользователей.

Другие люди также выразили свое несогласие с министром. По мнению другого комментатора, Бербок должна думать о том, что она говорит, и не высказывать все, что приходит в голову. Он отметил недипломатичное поведение Бербок и заявил, что она таким образом подливает масло в огонь.

Некоторые считают, что дипломат не осознает ответственность, создавая своими словами угрозу для Германии.

"Низкий уровень образования нашего министра иностранных дел опасен", – заявил читатель.

Ранее читатели немецкой газеты Die Welt раскритиковали обращение министра иностранных дел Германии Анналены Бербок к главе российского внешнеполитического ведомства Сергею Лаврову. Бербок потребовала от российского коллеги прекратить конфликт на Украине.

По мнению одного из комментаторов, глава МИД ФРГ не может выступать посредником в украинском конфликте из-за сделанных ранее заявлений. Другой пользователь отметил, что вместо четкого плана Бербок лишь озвучивает пустые требования.

До этого Бербок заявила, что Европа "ведет войну против России". Позже она признала свою неправоту, отметив, что "не ошибается лишь тот, кто не живет".



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