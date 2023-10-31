Бербок чуть не сорвала встречу с эмиром Катара из-за своих высказываний

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок чуть не сорвала встречу с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани, из-за заочных обвинений. Об этом пишет обозреватель Spiegel Кристоф Шульт.

"Доподлинно неизвестно, как именно эмир Катара узнал о том, что сказала о нем в интервью глава МИД Германии. Но одно можно утверждать точно: Тамим бен Хамад Аль Тани очень рассердился из-за того, что сказала Анналена Бербок в эфире немецкого телеканала ZDF", – указано в сообщении.

Шульт рассказал, что перед встречей Бербок заявила на телевидении, что на переговорах с эмиром Катара она заявит о "требованиях об отказе от спонсирования терроризма". Кроме того, глава МИД Германии заявила, что "такие страны, как Катар, несут особую ответственность в этом вопросе".

Подобные выпады со стороны Бербок вполне могли привести к отмене встречи. Однако, эмир Катара все же провел переговоры с главой МИД Германии и объяснил ей, что выплаты катарской помощи координируются с Израилем и США и подлежат строгому контролю.

Бербок не первый раз оказывается в центре скандала. Так, ранее глава МИД Германии заявила, что Европа "ведет войну против России". Через некоторое время она признала свою неправоту, отметив, что "не ошибается лишь тот, кто не живет".

Позже читатели Die Welt раскритиковали обращение министра иностранных дел Германии к главе российского внешнеполитического ведомства Сергею Лаврову. Бербок потребовала от российского коллеги прекратить конфликт на Украине.

По мнению одного из комментаторов, глава МИД ФРГ не может выступать посредником в украинском конфликте из-за сделанных ранее заявлений.



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