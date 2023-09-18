МИД Китая вызвал посла Германии из-за слов Бербок о Си Цзиньпине

Фото: AP Photo/Lee Jin-man, Pool

МИД Китая вызвал диппредставителя Германии Патрисию Флор из-за слов министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о председателе КНР Си Цзиньпине, которая назвала его диктатором. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на неназванного представителя германского ведомства.

В интервью американскому телеканалу Бербок рассуждала, каким она видит финал конфликта на Украине. Она отметила, что победа российской стороны стала бы знаком таким диктаторам, как Си Цзиньпин.

Комментируя ситуацию, официальный представитель МИД КНР Мао Нин сообщила, что слова Бербок представляют собой абсурд и откровенную политическую провокацию.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов выразил мнение, что Москва, Пхеньян и Пекин будут стараться укрепить сотрудничество на фоне глобальной турбулентности. По его словам, у них есть общая угроза в виде коллективного запада.