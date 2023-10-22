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Министру иностранных дел Германии Анналене Бербок необходимо более тщательно подбирать слова, говоря о России. Об этом заявил бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер в интервью Berliner Zeitung.

Шредер подчеркнул, что Германия заинтересована в поддержании экономических и политических отношений с Россией, даже если подобное кажется сложным.

"Если политика сводится к эмоциям, как в случае с "Зелеными" и Анналеной Бербок, то это неправильно", – подчеркнул он.

По мнению Шредера, Бербок следует держать свои эмоции при себе.

Ранее бывший канцлер ФРГ также заявил, что власти в Киеве не согласились на мир во время переговоров с Москвой в марте прошлого года, так как им этого не позволили США. По мнению Шредера, во время мирных переговоров в Стамбуле украинцы отказались от мира, потому что не могли принимать решения самостоятельно и были вынуждены оглядываться на США.

До этого Бербок заявила, что Европа "ведет войну против России". Позже она признала свою неправоту, отметив, что "не ошибается лишь тот, кто не живет".

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