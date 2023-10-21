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Герхард Шредер, занимавший пост канцлера ФРГ в 1998-2005 годах, считает, что власти в Киеве не согласились на мир во время переговоров с Москвой в марте прошлого года, так как им этого не позволили США. Такое мнение он выразил в интервью газете Berliner Zeitung.

По словам Шредера, единственной стороной, способной принимать решения в отношении Украины, являются США. Он отметил, что во время мирных переговоров в марте 2022 года в Стамбуле с Рустемом Умеровым украинцы не согласились на мир, потому не могли принимать решения самостоятельно и были вынуждены оглядываться на США.

Также экс-канцлер сообщил, что в 2022 году получил просьбу со стороны Украины о посредничестве между Москвой и Киевом.

"Вопрос стоял, могу ли я передать послание президенту России Владимиру Путину. Я провел с Умеровым два разговора, затем с Путиным с глазу на глаз, а потом с посланником Путина", – сообщил он.

По словам Шредера, в качестве гарантий безопасности была предложена австрийская модель "5+1", и министр обороны Украины счел это хорошим вариантом.

"И по другим вопросам он продемонстрировал готовность. Он сказал также, что Украина не стремится к членству в НАТО, он сказал, что Украина хочет снова ввести русский язык в Донбассе. Но в итоге ничего не произошло", – отметил Шредер.

Ранее замглавы комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил, что выполнение требований Украины по изменению выдачи запросов поисковиком Google не поможет избавиться от русского языка на Украине.