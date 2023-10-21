Изменение выдачи запросов в Google не поможет дерусификации Украины – Горелкин

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Выполнение требований Украины по изменению выдачи запросов поисковиком Google не поможет избавиться от русского языка на Украине. Об этом заявил замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. Его слова приводит ТАСС.

Как отметил Горелкин, Киев требует от Google присоединиться к информационному террору своих граждан. По его словам, речь идет о тотальной дерусификации поисковой выдачи и запрете использования русскоязычного контента рекомендательными алгоритмами YouTube.

"Выполнит ли Google требования Киева? Исходя из векторов американской политики, да: и выдачу подкрутят, и рекомендации. Поможет ли это изжить русский язык на территории Украины? А вот в этом я сильно сомневаюсь", – отметил депутат.

Горелкин заявил, что такие действия являются продолжением информационной политики Киева, которая ведется на протяжении десятилетий. Он подчеркнул, что украинские власти делают все, чтобы уничтожить русский язык. Однако, несмотря на политику дерусификации, многие жители Украины продолжают говорить на русском языке.

Ранее основатель общественной организации "Спильномова" Андрей Ковалев заявил, что пятая часть дошкольников в Киеве не понимает украинский язык. Активно же пользуются государственным языком только 15% населения.