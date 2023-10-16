Захарова прокомментировала депортацию русских из Латвии

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала закон в Латвии, по которому жителей, не сдавших экзамен на латышский язык, могут депортировать из страны, сообщает сайт "Комсомольской правды".

По мнению Захаровой, Латвия продолжает проводить бескомпромиссно русофобскую политику, в очередной раз демонстрируя свой агрессивный шовинистический национализм, возведенный в ранг государственной идеологии.

Она считает, что непрекращающаяся война со всем русским и противостояние русскоязычным жителям страны говорит о бессилии Риги в построении истинно демократического и инклюзивного общества.

Захарова добавила, что депортация российских граждан неприемлема для любого правового государства. В случае если эти законодательные решения будут реализованы, Рига грубо нарушит основополагающие международно-правовые нормы.

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что посольство РФ в Риге следит за ситуацией и в рамках своих полномочий оказывает россиянам необходимую консульскую и юридическую поддержку. Благодаря госпрограмме переселенцы могут получить единовременное пособие, помощь с трудоустройством и предоставлением временного жилья, право на беспошлинный ввоз транспортных средств и многое другое.

Разрабатываемый МВД России на базе Госпрограммы институт "репатриации" планируется распространить и на лиц, достигших пенсионного возраста. Кроме того, репатриантов и соотечественников, постоянно проживающих на территориях недружественных государств, освободят от необходимости подтверждать владение русским языком. Предполагается, что такие изменения вступят в силу с 1 января 2024 года.

Ранее сообщалось, что более 3,2 тысячи россиян, проживающих в Латвии, были предупреждены властями о том, что их могут в ближайшее время выслать из страны. В письме у некоторых россиян говорится, что их могут выслать из страны за незнание государственного латышского языка, экзамен по которому они должны были сдать.

Заявление на аттестацию для оценки знания языка подали 13 147 россиян, однако фактически присутствовали на нем лишь 11,3 тысячи человек. С первого раза экзамен сдали 39% граждан, а на пересдачу отправилось свыше 6,5 тысячи человек.

В то же время данная категория лиц по-прежнему может воспользоваться правом легализовать свое пребывание в Латвии. Граждане РФ должны обратиться в латвийскую миграционную службу с ходатайством о получении двухлетнего вида на жительство, записавшись на сдачу экзамена по латышскому языку, либо запросить годовой ВНЖ при наличии близких родственников в стране.

В Латвии анонсировали депортацию почти 4 тыс россиян