Германия решила увеличить гуманитарную помощь Украине на 100 млн евро

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Власти ФРГ решили увеличить размер выделяемой Киеву помощи на 100 миллионов евро, рассказала глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок. Ее слова приводятся на странице внешнеполитического ведомства в соцсети X.

Ранее дипломат прибыла с рабочим визитом на Украину.

"Наша помощь Украине, прежде всего, состоит в поддержке людей на местах. Основой нашей международной помощи является реконструкция гражданских объектов. Мы увеличиваем нашу гуманитарную помощь на 100 миллионов евро до 1 миллиарда евро", – подчеркнула она.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что боевые действия на Украине сильно отразились на Германии, и страна не была к этому готова. Он также пообещал, что немецкие военнослужащие не будут участвовать в конфликте.

16 февраля ФРГ и Украина подписали соглашение об обязательствах в области безопасности и оказании поддержки.



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