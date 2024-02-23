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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заверила Украину в поддержке cо стороны Германии, но при этом призвала не забывать и о других конфликтах в мире. Об этом она заявила в своем выступлении на Генеральной Ассамблеи ООН, ее слова приводит ТАСС.

В ходе выступления Бербок упомянула другие конфликты, в частности конфликты на Ближнем Востоке и в Судане.

"Каждая жизнь в равной степени важна, человечество неделимо. Самое худшее – это противопоставлять одну жизнь другой", – заявила немецкий дипломат.

Ранее стало известно, что постпред России при ООН Василий Небензя и его первый заместитель Дмитрий Полянский покинули заседание Генассамблеи, посвященное якобы оккупированным территориям Украины. Российский постпред заявил, что оккупированных территорий Украины не существует – есть лишь новые территории России

Также первый зампред РФ при организации Дмитрий Полянский заявил, что Запад готовит в ООН "проукраинский шабаш" по случаю годовщины начала спецоперации на Украине.