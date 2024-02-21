МИД РФ назвал деструктивным включение украинской темы в повестку G20

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Включение непрофильных тем в повестку заседания G20 деструктивно и вносит разногласия между участниками. Об этом говорится в сообщении МИД РФ в преддверии участия Сергея Лаврова в Совете министров иностранных дел (СМИД) "Группы двадцати".

"В ходе СМИД российская делегация намерена привлечь особое внимание партнеров к неприемлемости политизации "Группы двадцати", которая, согласно мандату, призвана концентрироваться строго на социально-экономических вызовах", – отметили в министерстве.

В МИД заявили, что G20 не должна рассматриваться как альтернатива Совбезу ООН, и включение непрофильных проблем в повестку "Группы двадцати", в том числе украинского сюжета, деструктивно.

Российское внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что ключевыми темами дискуссии на G20 станут реформирование системы глобального управления и международная напряженность. Там отметили, что российский подход к модернизации многосторонних институтов заключается в расширении представленности и укреплении позиций развивающихся экономик.

Кроме того, Россия на G20 особенно подчеркнет неприемлемость использования международных средств, предназначенных для содействия развитию на финансирование украинского конфликта.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что участники встречи G20 в Бразилии расходятся во мнениях относительно конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке, из-за чего в совместных заявлениях могут быть исключены геополитические темы. Бразилия, как страна, проводящая данную встречу, изучает способы не поднимать вопросы вооруженных конфликтов, чтобы они не затмили другие темы.