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Запад готовит в ООН "проукраинский шабаш" по случаю годовщины начала спецоперации на Украине. Об этом написал первый зампред РФ при организации Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале.

По его словам, в Нью-Йорк прибывают министры европейских стран, которых "не дождешься" на мероприятиях по действиям Израиля в секторе Газа. Дипломат указал, что это будут "бесполезные междусобойчики", где Запад будет "упражняться в антироссийской риторике и славить киевский режим".

В заключение Полянский отметил, что делегация РФ готовилась к этим мероприятиям, "настроение боевое".

Ранее американский журналист Ричард Энгл сообщил, что после сдачи Авдеевки Украина может быстро начать терять территории. С его слов, Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступают, но неизвестно, смогут ли они это остановить.

Он также пообщался с украинскими военнослужащими, которые заявили, что они вынуждены отказываться от атак из-за нехватки боеприпасов.

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