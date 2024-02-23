23 февраля, 08:43Политика
Запад готовит в ООН "проукраинский шабаш" в честь годовщины СВО – Полянский
Фото: 123RF/palinchak
Запад готовит в ООН "проукраинский шабаш" по случаю годовщины начала спецоперации на Украине. Об этом написал первый зампред РФ при организации Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале.
По его словам, в Нью-Йорк прибывают министры европейских стран, которых "не дождешься" на мероприятиях по действиям Израиля в секторе Газа. Дипломат указал, что это будут "бесполезные междусобойчики", где Запад будет "упражняться в антироссийской риторике и славить киевский режим".
В заключение Полянский отметил, что делегация РФ готовилась к этим мероприятиям, "настроение боевое".
Ранее американский журналист Ричард Энгл сообщил, что после сдачи Авдеевки Украина может быстро начать терять территории. С его слов, Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступают, но неизвестно, смогут ли они это остановить.
Он также пообщался с украинскими военнослужащими, которые заявили, что они вынуждены отказываться от атак из-за нехватки боеприпасов.
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