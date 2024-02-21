Офис Зеленского анонсировал "нечто особенное" на 25 февраля

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Пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что 25 февраля должна пройти конференция с участием руководства Украины. Он назвал это мероприятие "нечто особенным". Его слова передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

"Это честный разговор про наш дальнейший путь в 2024 году. На ней (конференции. – Прим. ред.) будут все топ-спикеры власти: военно-политическое руководство, премьер, глава Верховной Рады, СБУ, ГУР, первая леди, офис президента и сам Зеленский", – сообщил он.

Как утверждает Никифоров, на этом мероприятии обсудят вопросы развития Украины, Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также ситуацию с внедрением новых технологий, гарантиями безопасности и поддержкой бизнеса. После конференции украинский президент организует пресс-конференцию, добавил он.

Ранее сообщалось, что выступление Зеленского по видеосвязи на японской конференции по восстановлению Украины было отменено. По словам модераторов мероприятия, причины были заявлены украинской стороной. Однако о каких именно причинах идет речь, не уточняется.

В рамках конференции в Токио выступили премьер Японии Фумио Кисида и его украинский коллега Денис Шмыгаль. На мероприятии собрались представители порядка 200 компаний из Японии и Украины, которые связаны с сельским хозяйством, энергетикой, информационными технологиями и прочими сферами.



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