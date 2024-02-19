Зеленский отменил свое выступление на конференции в Японии по восстановлению Украины

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Выступление украинского президента Владимира Зеленского по видеосвязи на японской конференции по восстановлению Украины было отменено. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на модераторов мероприятия.

Отмечается, что трансляция видеопослания была отменена по причинам, заявленным украинской стороной. Однако о каких именно причинах идет речь, не уточняется.

В рамках конференции в Токио уже выступили премьер Японии Фумио Кисида и его украинский коллега Денис Шмыгаль. На мероприятии собрались представители порядка 200 компаний из Японии и Украины, которые связаны с сельским хозяйством, энергетикой, информационными технологиями и прочими сферами.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Соединенные Штаты перестанут быть стратегическим партнером Украины, если Киеву не выделят новый пакет помощи. Он подчеркнул, что помощь США представляется жизненно важной для Украины, альтернативы ей не существует.

Украинский лидер также сообщил, что готов поехать с экс-президентом США Дональдом Трампом на передовую в случае его согласия на предложение посетить Украину.