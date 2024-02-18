Глава МИД Украины закурил сигару в прямом эфире

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Hannes P. Albert

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба закурил сигару в прямом эфире национального телемарафона, рассказывая о своей работе в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

Ведущий телеканала поинтересовался у Кулебы, ведутся ли переговоры между Киевом и Варшавой по вопросу поставок украинского продовольствия, однако министр, предположительно, не услышал вопрос и посчитал, что связь оборвалась.

Корреспондет телеканала, которая в этот момент находилась рядом с Кулебой, предположила, что включение могло завершиться. Затем Кулеба затянулся сигарой и журналисты поспешно убрали его из эфира.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Венгрия унизила министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу во время встречи с украинской делегацией в Ужгороде.

В декабре прошлого года Кулеба заявлял, что Киев готов "попрыгать и сплясать" для выполнения выдвинутых ЕС условий для вступления Украины в блок. Он отметил, что Украина уже внедрила в законодательство все ключевые рекомендации Венецианской комиссии.