Кулеба призвал украинцев не впадать в депрессию после заявлений Госдепа о помощи Киеву

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал украинцев не паниковать и не впадать в состояние агонии и депрессии на фоне недавних заявлений Госдепартамента США о сокращении поддержки Киева. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на слова министра.

По мнению Кулебы, речь шла о сокращении помощи Украине не в 2024 году, а когда у Киева будет "достаточно оружия и ресурсов для противодействия РФ".

Ранее представитель госдепартамента США Мэттью Миллер сообщил, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину в будущем, однако не обязательно на том же уровне военного финансирования, что в 2022 и 2023 годах.

До этого Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина не имеет плана "Б" в случае сокращения помощи и поставок вооружений со стороны западных стран. По словам Кулебы, на Украине тем не менее рассчитывают, что Запад продолжит оказывать военную поддержку.

Поддержка Украины со стороны США ослабевает на общественном уровне – СМИ