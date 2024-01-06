Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Киеву на 22 января – СМИ

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Российская сторона запросила проведение заседания Совета безопасности ООН по теме поставок западного вооружения на Украину на 22 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в СБ.

Уточняется, что западные страны тем временем запросили заседание Совбеза всемирной организации по Украине на 10 января.

Ранее сообщалось, что Германия отправила на Украину новый пакет военной помощи, в который вошли десять боевых машин пехоты Marder с запчастями и боеприпасы для танков Leopard 2A6.

До этого представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что оборонное ведомство США не может передавать Киеву оружие со своих складов, пока американский конгресс не одобрит выделение допсредств на помощь Украине.

Военные эксперты оценили ситуацию с поставками западного вооружения Украине