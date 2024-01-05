В Киеве заявили, что ВС РФ ударили по месту разработки передовых ракет Украины

Фото: Министерство обороны РФ

Вооруженные силы России нанесли удар по месту разработки новейших ракет для украинской армии. Об этом киевский военный эксперт Алексей Гетьман заявил в эфире YouTube-канала "Сейчас".

"29 декабря и 2 января они били в том числе и по тем нашим предприятиям, которые производят современную технику – беспилотные летательные аппараты. А также по местам разработки наших новейших ракет. Вот туда и наносились удары", – сообщил эксперт.

Он добавил, что значительные потери ВПК Украины стали возможными из-за разведывательных мероприятий российской стороны. По словам Гетьмана, информация о стратегических объектах "черпается из открытых источников в интернете". Он также заявил, что публикация Киевом данных об этих организациях была "странной".

Ранее бывший полковник СБУ Олег Стариков рассказал, что российские военные нанесли удары по ПВО и инфраструктуре украинской стороны. По его словам, ключевыми объектами, кроме установок противовоздушной обороны Киева, стали инфраструктурные сооружения и военные базы ВСУ.

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