В Пентагоне заявили, что не смогут передать оружие Украине до одобрения конгресса

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Пентагон не может передавать Киеву оружие со своих складов, пока американский конгресс не одобрит выделение допсредств на помощь Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря оборонного ведомства США Патрика Райдера.

Он добавил, что Пентагон на основании распоряжений президента США Джо Байдена имеет полномочия на передачу Украине вооружений из своих запасов еще на 4,2 миллиарда долларов. Однако средства на восполнение запасов вооружения полностью израсходованы, отметил Райдер.

4 января координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что у Соединенных Штатов больше нет средств, которые необходимы для оказания поддержки Украины.

До этого Джо Байден заявил об угрозах для Североатлантического альянса в связи с украинским конфликтом. Он утверждает, что Россия якобы угрожает некоторым союзникам по НАТО, что повышает риски вовлечения США в конфликт.

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