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05 января, 21:43

Политика

Переговоры в Конгрессе по финансированию для Киева пока не принесли прорыва

Фото: 123RF/rabbit75123

Переговоры в Конгрессе США по ужесточению охраны границы и выделению финансирования для Украины продолжаются, прорыва пока не достигнуто. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что в американском конгрессе продолжаются дискуссии по поводу того, как увязать дополнительное финансирование для Украины с обеспечением безопасности границы.

"Никаких прорывов нет", – сообщили в Конгрессе.

Сообщается также, что конгрессмены-республиканцы, контролирующие Палату представителей, и администрация США расходятся во мнении по вопросам обеспечения безопасности южной границы и иммиграционной политики. Законодатели требуют ужесточения мер по охране границы в обмен на одобрение нового финансирования на нужды Украины, которое ранее запросил президент США Джо Байден.

Ранее стало известно, что администрация американского президента готовится к потенциальному расширению конфликта между Израилем и Палестиной в новую войну на Ближнем Востоке.

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