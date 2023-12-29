Главы военных ведомств США и Израиля обсудили подготовку к "фазе стабилизации" в Газе

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Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Израиля Йоав Галант обсудили в телефонном разговоре подготовку к действиям, направленным на стабилизацию остановки в секторе Газа. Об этом со ссылкой на заявление пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера сообщает ТАСС.

По его словам, Остин и Галант обсудили "военную кампанию Израиля в Газе и подготовку к фазе стабилизации, которая последует за масштабными боевыми операциями".

"Министр (Ллойд Остин. – Прим. ред.) подтвердил решительный настрой США на то, чтобы ХАМАС больше не угрожало безопасности Израиля, а также подчеркнул важность защиты гражданского населения Газы и более скорого оказания гуманитарной помощи", – указано в заявлении.

Кроме того, руководители военных ведомств обсудили угрозы безопасности в регионе, среди которых "дестабилизирующие обстановку действия "Хезболлах" в южной части Ливана", вылазки связанных с Ираном формирований против сил Штатов в Ираке и Сирии и атаки хуситов на суда в Красном море.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону еврейского государства тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники израильских мирных жителей и военных. Израильская армия в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Согласно последним данным, более 21 тысячи человек погибли в секторе Газа из-за израильских бомбардировок анклава.

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