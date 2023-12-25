Египет представил план по урегулированию конфликта между Израилем и ХАМАС – СМИ

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Каир представил трехэтапный план по прекращению огня в Газе и постконфликтному мирному урегулированию. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на телеканал Asharq.

По данным СМИ, на первом этапе предполагается заключение гуманитарного перемирия сроком на две недели с возможным продлением еще на такой же срок. В течение этого времени радикальная палестинская организация ХАМАС должна будет освободить из плена 40 израильских женщин, детей и пожилых людей.

В ответ Израиль, согласно плану Египта, освободит 120 пленных палестинцев. В анклав за время перемирия предполагается передать продовольствие, медикаменты и топливо.

На втором этапе планируется создание правительства технократов, которое будет курировать вопросы доставки гуманитарной помощи. Также оно займется восстановлением сектора Газа и подготовкой всеобщих президентских выборов в Палестине.

Третий, финальный этап плана предполагает полное прекращение огня, освобождение всех израильских заложников и определение количества палестинских пленных, которых в ответ передаст Израиль. В рамках этого этапа Египет предложил ЦАХАЛ покинуть города анклава и предоставить возможность местному населению вернуться в свое жилье.

Днем ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля расширит военные операции в секторе Газа. Такое решение он назвал единственным способом уничтожить боевиков ХАМАС и освободить пленных. Политик вновь подчеркнул, что война продолжится до полной победы над радикалами.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля ракеты. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

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