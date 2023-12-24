В Израиле сообщили о гибели восьми солдат в секторе Газа

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В ходе боевых действий в секторе Газа погибли еще восемь солдат Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Они были убиты во время столкновений в центральной части анклава, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу армии.

По ее данным, число жертв среди военных с начала конфликта на Ближнем Востоке достигло 152 человек. Общее количество погибших солдат составляет 485.

Ранее стало известно, что палестинские группировки, в том числе ХАМАС, не собираются вести переговоры с израильской стороной по теме освобождения заложников до полного прекращения огня.

До этого руководитель израильского Моссада Давид Барнеа выступил с идеей начать недельное перемирие с ХАМАС для освобождения порядка 40 заложников, среди которых – женщины, мужчины старше 60 лет, тяжелобольные или раненые.

Палестинские боевики не приняли это предложение. В прессе со ссылкой на египетских чиновников сообщали, что отказ ХАМАС был озвучен, чтобы вынудить Израиль пойти на более серьезные уступки.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля ракеты. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

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