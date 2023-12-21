Группировки Палестины исключили переговоры по пленным до прекращения огня

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Палестинские группировки, в том числе радикальная палестинская организация ХАМАС, не собираются вести переговоры с израильской стороной по теме освобождения заложников до полного прекращения огня. Об этом пишет ТАСС.

"Существует решение на национальном уровне, согласно которому не будет никаких переговоров о пленных или сделках по их обмену, пока не будет полностью прекращена агрессия", – говорится в сообщении.

Ранее в СМИ писали, что ХАМАС отказалась соглашаться на перемирие с Израилем, если длительность паузы будет менее двух недель.

До этого руководитель израильского Моссада Давид Барнеа выступил с идеей начать недельное перемирие с ХАМАС для освобождения порядка 40 заложников, среди которых – женщины, мужчины старше 60 лет, тяжелобольные или раненые.

Палестинские боевики не приняли это предложение. В прессе со ссылкой на египетских чиновников сообщали, что отказ ХАМАС был озвучен, чтобы вынудить Израиль пойти на более серьезные уступки. Но это не означает провал переговоров, заявили они.

21 декабря стало известно, что израильская сторона готова к двухнедельному перемирию в обмен на освобождение нескольких десятков пленных.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля ракеты. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

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