В ХАМАС отвергли предложение Израиля о недельном перемирии в обмен на пленных – СМИ

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Радикальная палестинская группировка ХАМАС отвергла предложение израильской стороны об освобождении заложников в обмен на недельное прекращение огня в Газе. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на египетских чиновников.

Представители ХАМАС заявили, что не будут обсуждать освобождение израильских заложников, пока сначала не вступит в силу режим перемирия. По словам чиновников, отказ группировки нацелен на то, чтобы вынудить Израиль пойти на более серьезные уступки. Это не означает провал переговоров, добавили дипломаты.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Израиль предложил ХАМАС установить паузу в боевых действиях на неделю в рамках новой договоренности об освобождении пленных. Еврейское государство планирует освободить около 40 пленных: женщин, мужчин старше 60 лет и тяжелобольных либо раненых людей.

Посол Палестины в Вене Салах Абдель Шафи подтвердил, что переговоры Израиля и ХАМАС действительно возобновились, однако, по его словам, позиции сторон на данный момент очень далеки друг от друга.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону еврейского государства тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники израильских мирных жителей. Военнослужащие ЦАХАЛ в ответ на это начали операцию "Железные мечи".

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