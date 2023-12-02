Возобновлена эвакуация российских граждан из сектора Газа

Фото: ТАСС/МЧС России

Эвакуация из сектора Газа российских граждан и членов их семей возобновлена, сообщается в телеграм-канале представительства РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА).

Эвакуационные мероприятия вновь стартовали 2 декабря.

Накануне сообщалось, что почти 200 человек из составленного ранее Россией списка ожидают эвакуацию из сектора Газа. До этого в министерстве иностранных дел РФ заявили, что всего из Газы удалось вывести и доставить в Москву 762 человека и около 950 обратившихся за эвакуацией. В их числе не только граждане России, но и члены их семей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит свои усилия по освобождению россиян, взятых в заложники радикальным движением ХАМАС, несмотря на возобновление военных действий.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Россия признательна руководству ХАМАС за освобождение двух российских заложников. Ирина Татти и Елена Труфанова были освобождены 29 ноября вне рамок сделки Израиля и ХАМАС.

Вторая группа эвакуированных из Газы граждан России прибыла в столицу