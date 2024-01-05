Германия отправила на Украину боеприпасы для танков Leopard и десять БМП Marder

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Германия отправила на Украину новый пакет военной помощи, в который вошли десять боевых машин пехоты Marder с запчастями и боеприпасы для танков Leopard 2A6. Об этом сообщается на сайте правительства Германии.

Помимо этого, украинская армия также получит систему противовоздушной обороны Skynex, радиолокационные станции воздушного наблюдения TRML-4D, два танка для разминирования Wisent, ракеты для систем ПВО IRIS-T SLM и десять грузовиков Zetros.

Ранее координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что у Соединенных Штатов больше нет средств, которые необходимы для оказания поддержки Украины.

Представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон будет поддерживать Украину в будущем, но не обязательно на том же уровне военного финансирования, что в 2022 и 2023 годах.

Поддержка Украины со стороны США ослабевает на общественном уровне – СМИ