Экс-посол Украины заявил, что Зеленский сел в кресло Черчилля в музее Лондона

Фото: AP Photo/Petros Giannakouris

Украинский президент Владимир Зеленский сел в кресло бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля во время посещения музея Черчилля в Лондоне. Об этом рассказал экс-посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью украинским СМИ.

По его словам, во время экскурсии по музею Зеленский изъявил желание сесть в кресло Черчилля, на котором тот принимал различные государственные решения. Несмотря на слова работника музея о том, что это запрещено делать, Зеленский все же сел в кресло.

После этого сотрудник музея поинтересовался у украинского президента, почувствовал ли он себя Черчиллем в этом кресле. В ответ на это Зеленский заявил, что действительно почувствовал в себе "что-то такое", вспоминает Пристайко.

Ранее СМИ сообщали о том, что премьер Британии Риши Сунак и Владимир Зеленский "разошлись в характеристике" того, что прописано в заключенном между Киевом и Лондоном договоре по безопасности.

Так, на пресс-конференции в Киеве после подписания соглашения Зеленский говорил исключительно о "гарантиях" или употреблял фразу "гарантии безопасности", тогда как Сунак несколько раз подчеркнул, что речь идет о "заверениях в безопасности".

Актер Джон Макгинли призвал украинского президента начать лечение от зависимости