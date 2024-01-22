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Экс-посол Украины заявил, что Зеленский сел в кресло Черчилля в музее Лондона
Фото: AP Photo/Petros Giannakouris
Украинский президент Владимир Зеленский сел в кресло бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля во время посещения музея Черчилля в Лондоне. Об этом рассказал экс-посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью украинским СМИ.
По его словам, во время экскурсии по музею Зеленский изъявил желание сесть в кресло Черчилля, на котором тот принимал различные государственные решения. Несмотря на слова работника музея о том, что это запрещено делать, Зеленский все же сел в кресло.
После этого сотрудник музея поинтересовался у украинского президента, почувствовал ли он себя Черчиллем в этом кресле. В ответ на это Зеленский заявил, что действительно почувствовал в себе "что-то такое", вспоминает Пристайко.
Ранее СМИ сообщали о том, что премьер Британии Риши Сунак и Владимир Зеленский "разошлись в характеристике" того, что прописано в заключенном между Киевом и Лондоном договоре по безопасности.
Так, на пресс-конференции в Киеве после подписания соглашения Зеленский говорил исключительно о "гарантиях" или употреблял фразу "гарантии безопасности", тогда как Сунак несколько раз подчеркнул, что речь идет о "заверениях в безопасности".
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