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Украинский лидер Владимир Зеленский, отказавшись от переговоров с Москвой, устранил шансы на финансирование Украины со стороны западных государств. Об этом сообщает New York Post.

"Проблема в следующем: инвесторы знают, что разбомбленные технологические стартапы не принесут никакого дохода от капитала", – следует из статьи.

Авторы материала указали, что финансисты Запада готовы передавать средства Киеву лишь в том случае, если там будут прекращены боевые действия. По данным СМИ, на экономическом форуме в Давосе Зеленский еще больше усугубил ситуацию для Украины.

В ходе своего выступления президент Украины повторил, что отказывается от переговоров с российской стороной. В этой связи Зеленский "вернулся с пустыми руками", а Киев лишился дополнительных средств, заключили в статье.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Зеленский врал всему миру о событиях на Украине после 2014 года, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Глава МИД России указал, что украинский президент обвинил Владимира Путина в том, что российская сторона якобы украла у мирового сообщества 13 лет мира.

Лавров назвал бурным потоком сознания слова Байдена и Зеленского о ядерной угрозе от РФ