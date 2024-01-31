Украинский депутат заявил, что Венгрия унизила главу МИД Кулебу на встрече в Ужгороде

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Венгрия унизила министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу во время встречи с украинской делегацией в Ужгороде. Об этом говорится в телеграм-канале депутата Верховной рады Александра Дубинского, который подозревается в госизмене и находится в киевском СИЗО.

Встреча Кулебы и главы офиса украинского президента Андрея Ермака с главой МИД Венгрии Петером Сийярто проходила в понедельник, 29 января. При этом несколькими днями ранее лидер венгерской партии "Наша Родина" Ласло Тороцкаи заявил, что Венгрия будет претендовать на Закарпатье после краха Украины.

Дубинский считает, что данное заявление несет в себе несколько целей. Во-первых, это является неким тестом на проверку прочности: рискнет ли украинская сторона после этого заявления вызвать в МИД венгерского посла для вручения ноты и разъяснений.

Кроме того, эти слова являются демонстрацией сильной позиции Венгрии и намеком на то, что страна может сохранить свое вето по вопросу помощи Киеву на февральском саммите Евросоюза, уточнил депутат.

По его мнению, заявление Тороцкаи также представляется "личным плевком" в сторону Кулебы за его намеки о "пророссийской позиции" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Ранее СМИ со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕС сообщали, что Евросоюз так и не смог уговорить Венгрию поддержать выделение 50 миллиардов евро помощи Киеву.

Виктор Орбан заявил о готовности принять общее с другими странами Евросоюза решение о макрофинансовой помощи Украине, если сумму будут утверждать каждый год на основе единогласного решения.

Политик подчеркнул, что Венгрия все еще не согласна на изменение многолетнего бюджета ЕС на 2024–2027 годы и на выделение Киеву 50 миллиардов евро в рамках макрофинансовой помощи на 4 года вперед.

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