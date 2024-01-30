Премьер Венгрии назвал условие для согласия на макрофинансирование Украины

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о готовности принять общее с другими странами Евросоюза решение о макрофинансовой помощи Украине, если сумму будут утверждать каждый год на основе единогласного решения. Об этом он заявил в беседе с французским изданием Point.

Политик подчеркнул, что Венгрия все еще не согласна на изменение многолетнего бюджета ЕС на 2024–2027 годы и на выделение Киеву 50 миллиардов евро в рамках макрофинансовой помощи на 4 года вперед. Однако венгры готовы пойти на компромисс.

"Венгрия готова участвовать в решении двадцати семи (стран Евросоюза. – Прим. ред.), если будет гарантировано, что мы будем каждый год решать, посылать ли по-прежнему эти деньги или нет. И это ежегодное решение должно иметь ту же правовую основу, что и сегодня: оно должно быть единогласным", – сказал Орбан журналистам.

Страна продолжает блокировать большую часть решений Евросоюза по финансированию Украины, включая транш военной помощи на 500 миллионов евро, 5 миллиардов евро из Европейского фонда мира на военные нужды в 2024 году и пакет в 20 миллиардов на военную помощь на четыре года.

15 декабря 2023 года стало известно, что Венгрия наложила вето и на увеличение бюджета ЕС с 50 миллиардами евро на макрофинансовую помощь Киеву. План предусматривал выделение каждый год по 12,5 миллиарда евро в виде грантов и кредитов.

По данным западных СМИ, Венгрия могла бы одобрить его в случае, если голосование по финансированию проходило бы каждый год. Еврокомиссия, по словам журналистов, была готова уступить некоторым требованиям Орбана, включая введение пункта об "экстренном торможении", благодаря которому любая страна могла бы сообщить об опасениях выплат Киеву.

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