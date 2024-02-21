21 февраля, 15:25Политика
Американский журналист заявил, что Украина начнет стремительно терять территории
Фото: depositphotos/mariakarabella
После сдачи Авдеевки Украина может довольно быстро начать терять новые территории. Об этом сообщил корреспондент NBC News Ричард Энгл.
"Сейчас сложилась ситуация, когда украинские Вооруженные силы отступают. Опасение заключается в том, смогут ли они это остановить", – уточнил он.
Кроме того, после общения с украинскими военными в рамках репортажа журналист выяснил, что Вооруженным силам Украины не хватает боеприпасов, из-за чего они вынуждены отказываться от атак.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в ночь на 17 февраля сообщил о выводе украинской армии из Авдеевки.
После глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном освобождении Авдеевки от украинских военных. Глава государства, в свою очередь, поздравил российских солдат с важной победой.
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков добавил, что приказ Сырского об оставлении города был опубликован спустя день после начавшегося бегства ВСУ из Авдеевки.
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