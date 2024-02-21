Американский журналист заявил, что Украина начнет стремительно терять территории

Фото: depositphotos/mariakarabella

После сдачи Авдеевки Украина может довольно быстро начать терять новые территории. Об этом сообщил корреспондент NBC News Ричард Энгл.

"Сейчас сложилась ситуация, когда украинские Вооруженные силы отступают. Опасение заключается в том, смогут ли они это остановить", – уточнил он.

Кроме того, после общения с украинскими военными в рамках репортажа журналист выяснил, что Вооруженным силам Украины не хватает боеприпасов, из-за чего они вынуждены отказываться от атак.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в ночь на 17 февраля сообщил о выводе украинской армии из Авдеевки.

После глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном освобождении Авдеевки от украинских военных. Глава государства, в свою очередь, поздравил российских солдат с важной победой.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков добавил, что приказ Сырского об оставлении города был опубликован спустя день после начавшегося бегства ВСУ из Авдеевки.



Часть отправленного Украине вооружения похитили торговцы оружием – СМИ