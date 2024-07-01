Песков: Россия открыта для диалога по Украине, но при достижении своих целей

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Россия остается открытой для ведения диалога по ситуации на Украине, в том числе с участием посредников. Однако Москва готова к переговорам только при условии достижения своих целей, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Эти слова представителя Кремля стали ответом на вопрос о том, готова ли Москва к участию в переговорном процессе с Киевом через посредников после соответствующего предложения украинского лидера Владимира Зеленского.

"Президент Путин неоднократно говорил, что РФ открыта для любого общения, любого диалога с целью достичь тех целей, которые мы перед собой ставили. Президент сохраняет эту открытость, он об этом говорил неоднократно", – сказал Пескоов.

Зеленский выступил со словами о том, что переговоры Украины с Россией через посредников, в качестве которых могут выступить любые страны, возможны по аналогии с договоренностями о зерновом коридоре. Он напомнил, что в июле 2022 года Киев и Москва по отдельности подписали договоры с ООН и Турцией, которые позволяли вывозить зерно из портов Украины.

Владимир Путин заявлял, что Москва готова вступить в переговоры о мирном урегулировании украинского конфликта после того, как Киев выполнит ряд условий. В первую очередь Украина должна будет вывести свои войска с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, украинской стороне необходимо направить официальное уведомление о том, что страна не будет присоединяться к Североатлантическому альянсу.

