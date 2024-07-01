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Пюрнер: Германии следует потребовать от Украины начать переговоры с Россией

Кандидат в депутаты ЕП предложил ФРГ потребовать от Украины начать переговоры с РФ

Фото: 123RF/chrupka

Германия должна потребовать от Киева принять участие в переговорах с Москвой. Такое заявление сделал кандидат в депутаты Европарламента от партии BSW доктор Фридрих Пюрнер в социальной сети X.

Он отметил, что сейчас налоги граждан тратятся на то, чтобы смерти в конфликте только продолжались.

"Затем вы урезаете социальные льготы для граждан и ждете аплодисментов? Ну уж нет! Потребуйте от Украины немедленных мирных переговоров с Россией. До тех пор все денежные выплаты и поставки оружия должны быть приостановлены", – высказался он.

По мнению Пюрнера, только таким образом мировые лидеры смогут увидеть, насколько серьезно Украина и Россия настроены на окончательное восстановление мира.

Ранее на конференции ЕС в Брюсселе лидер Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев выступает против затягивания конфликта, так как страна потеряла большое количество военнослужащих убитыми и ранеными.

Владимир Путин, в свою очередь, заявлял, что Москва готова начать переговоры о мирном урегулировании украинского конфликта в случае выполнения Киевом ряда условий. В первую очередь, Украина должна вывести свои войска с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Песков заявил, что результативность конференции по Украине стремится к нулю

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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