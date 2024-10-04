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Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что сбить президентский вертолет означает начать войну. По словам политика, в ходе его полета над республикой были замечены дроны, сообщает БелТА.

"Чтoбы отмести всякие инсинуации по поводу моего вертолета, дронов и прочего: это не мои проблемы, это проблемы Службы безопасности", – сказал Лукашенко.

Как указал белорусский лидер, когда утром перед вылетом в Пинский район Брестской области ему докладывали о ситуации и погоде, он потребовал обсуждать эти вопросы с пилотами и совместно с ними принимать решение. В результате вылет отложили на час из-за неблагоприятных погодных условий.

Говоря о дронах, Лукашенко сказал, что они летели "очень низко" и видели самолет.

"Поэтому я тут особо не парюсь, как в народе говорят, по этому поводу. И потом, знаете: сбить вертолет президента – это война, которая украинцам не нужна", – уточнил он.

Часто в неопытных руках и после воздействия РЭБ беспилотники теряют ориентир, объяснил Лукашенко. По этой причине они оказываются в Белоруссии. В республике было несколько таких случаев и со стороны РФ, и со стороны Украины. В стране стали решать эти вопросы на уровне специалистов, не вынося в публичное поле о достигнутых договоренностях с обеими сторонами, добавил он.

Кроме того, президент Белоруссии признался, что удивился, когда получил соответствующую информацию о БПЛА.

"Это наши беглые из-за границы начали подкидывать: навстречу президентскому борту вылетели беспилотники. Думаю, что это мелкая пакость, провокация. Надо понимать, что мы находимся на фронте: совсем рядом, вот за забором идет война", – рассказал он и подчеркнул, что задача властей – не допустить втягивания Белоруссии в конфликт.

Ранее Лукашенко заявил о готовности республики помочь Украине в восстановлении после конфликта. С его слов, украинский президент Владимир Зеленский для решения важного вопроса летит в Вашингтон. Однако он не едет в Минск или Москву, чтобы договориться. США, по его мнению, не будут восстанавливать Украину.