Лукашенко заявил, что Киев распространяет фейк о планах захвата Минском Чернобыльской АЭС

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Украина распространяет фейк о планах Минска якобы захватить Чернобыльскую АЭС, рассказал белорусский лидер Александр Лукашенко. В рамках встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси он признался, что не понимает, зачем Киев это делает.

"Зачем Лукашенко Чернобыльская станция? Мы и так натерпелись от того, что произошло после взрыва этой станции, которую мы не строили и не обслуживали, а основная беда легла на четверть нашей территории", – передает РИА Новости его слова.

Президент республики назвал подобные заявления глупостью и заверил, что таких намерений нет ни у Белоруссии, ни у России.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссии надо готовиться к войне. Свои слова он обосновал действиями противников, которые как раз и готовятся воевать против государства.

Он отметил, что, учитывая опыт как событий на фронте в соседнем государстве, так и военных конфликтов за последние годы в мире, в Белоруссии уже четырежды реформировали армию.

