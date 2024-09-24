Лукашенко заявил, что Белоруссии надо готовиться к войне

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Белоруссии нужно готовиться к войне, заявил президент страны Александр Лукашенко, выразив пожелание, чтобы она все же не наступила. Об этом пишет госагентство БелТА.

"Старая формула: хочешь мира – готовься к войне. Еще раз хочу подчеркнуть (хотя чего нам тут перед кем-то оправдываться), что мы не собираемся воевать, не хотим воевать", – сказал белорусский лидер на совещании на Обуз-Лесновском военном полигоне.

Свои слова он обосновал действиями противников Белоруссии, которые как раз и готовятся воевать против государства.

Лукашенко отметил, что, учитывая опыт как событий на фронте в соседнем государстве, так и военных конфликтов за последние годы в мире, в Белоруссии уже четырежды реформировали армию.

"Это уже, наверное, в пятый раз подходим к модернизации собственных вооруженных сил", – пояснил он.

Ранее Лукашенко указывал на возможное начало третьей мировой войны в случае нападения на республику. Соответствующий комментарий белорусский президент сделал в связи с тем, что, по его словам, США намерены обострить ситуацию в стране. Как он утверждает, американцы указали Украине на необходимость нанесения ударов по белорусской инфраструктуре на южной границе, если им это удастся.

Вместе с тем Лукашенко уточнял, что его республика не хочет войны против НАТО, но в случае нарушения государственной границы Минск ответит мгновенно. Причем, как он утверждает, "ответ" уже подготовлен в виде приказа и лежит в сейфах.