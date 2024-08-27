Лукашенко рассказал о призывах к Белоруссии перейти на сторону Украины

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Белоруссия регулярно получает призывы отказаться от взаимодействия с Россией и начать воевать против нее вместе с Украиной, заявил президент республики Александр Лукашенко во время Республиканского педагогического совета.

"Да плюнь ты на эту Россию, да отвернись ты от этой России. Давай будешь воевать с Украиной против России", – цитирует его RT.

В ответ на это Лукашенко подчеркнул, что соответствующие предложения являются на 99% неприемлемыми для Белоруссии.

Накануне МИД Украины потребовал от Белоруссии отвести свои военные силы от границы. По заявлению МИД, Белоруссия сосредотачивает значительное количество личного состава в Гомельской области, около северных границ Украины.

В Киеве заверили, что не планируют предпринимать никаких недружественных действий, и призвали Минск отвести военных от границы на расстояние, превышающее дальность поражения имеющихся у Белоруссии систем огня.

Лукашенко же заявлял, что его страна полностью готова к борьбе с любыми угрозами, которые существуют против республики.

