Лукашенко заявил о передаче Москве данных о стремящихся попасть в Россию украинцах

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Минск направляет Москве сведения про граждан Украины, которые пытаются попасть через Белоруссию в Россию. Об этом рассказал президент республики Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы их не хватаем на границе и не сдерживаем. Мы их сопровождаем и контролируем", – уточнил белорусский лидер.

Кроме того, Лукашенко рассказал, что те 120 тысяч солдат ВСУ, включая пограничников и силы теробороны, которые стоят на границе с Белоруссией, республика пытается оттягивать на себя.

"У нас же и границы там не было фактически, мы <...> делимитацию и демаркацию провели в одностороннем порядке. Четыре-пять лет тому назад пограничников там не было вообще. <...> Мы ввели туда и разместили в определенных точках военных, так как это в случае войны оборона была бы", – объяснил президент Белоруссии.

По словам Лукашенко, граница Украины с Белоруссией заминирована как никогда, поэтому пройти ее ВСУ смогут только в случае огромных потерь. Он также пригрозил при необходимости вместе с Москвой перевести планы по защите Союзного государства на границе с Западом в наступательные.

Кроме того, 9 августа силы ПВО Белоруссии уничтожили на юге страны несколько целей, которые летели со стороны Украины. По его словам, ВСУ "нарушили всякие правила поведения" и вошли в воздушное пространство государства.

В Минобороны республики добавили, что Белоруссия воспринимает пролет украинского дрона над территорией страны как попытку вовлечь Минск в конфликт. МИД Белоруссии вызвал временную поверенную в делах Украины в республике Ольгу Тимуш и заявил ей решительный протест из-за нарушения границы группой украинских БПЛА.

