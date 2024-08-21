Оппозиция закидала посольство Белоруссии в Ереване картошкой, помидорами и яйцами

Фото: armenia.mfa.gov.by

Представители армянской партии "За республику", выступающие с антироссийскими заявлениями, забросали посольство Белоруссии картошкой, помидорами и яйцами. В акции участвовал лидер партии Арман Бабаджанян, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Белорусское посольство в Ереване закидали в ответ на слова президента республики Александра Лукашенко об Армении. В интервью он заявил, что Армения на Западе никому не нужна.

Как пишет издание, участники акции кричали: "Вон из Армении". Также Бабаджанян требовал, чтобы Ереван порвал дипломатические отношения с Минском, объявив белорусского посла персоной нон грата. Правоохранители не препятствовали проведению акции.

В свою очередь, пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз рассказал ТАСС, что временного поверенного в делах Армении в Белоруссии Нарека Тиратуряна пригласили в дипведомство из-за акта вандализма против белорусского посольства. С его слов, Тиратурян проинформирован о случившемся, нанесенном белорусской дипмиссии ущербе и недостаточных мерах армянских правоохранителей по его предотвращению.

Ранее МИД Белоруссии вызвал представителя армянского посольства для разъяснений в связи со словами премьер-министра республики Никола Пашиняна в адрес Лукашенко. Пашинян заявил, что ни он, ни другие официальные лица страны не приедут в Белоруссию, пока там президентом является Лукашенко. По его мнению, Лукашенко, будучи лидером страны – члена ОДКБ, указал, что "участвовал в подготовке" конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году, "поощрял, верил, желал победы Азербайджану".

На это отреагировал Глаз и сказал, что Пашинян раскритиковал белорусского лидера с целью отвлечь внимание от внутренних проблем. Он назвал это недальновидной позицией.

