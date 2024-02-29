В Армении заявили о попытках принуждения к вступлению страны в Союзное государство

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Армению пытаются принудить к вступлению в Союзное государство (СГ) России и Белоруссии. Об этом сообщил спикер армянского парламента Ален Симонян, передает РИА Новости.

Политик сказал, что этот план якобы сорвали в ходе парламентских выборов в 2021 году, когда действующее руководство Армении осталось при власти. Он отметил, что тогда был расчет на смену руководства, которое, по его мнению, сочло бы единственным решением проблем безопасности вступление в СГ.

Журналисты задали ему вопрос, были ли закулисные предложения по вступлению в СГ, на что спикер армянского парламента ответил, что не хотел бы говорить на эту тему, поскольку это начнут опровергать.

"Но это очевидно, когда сопоставляешь действия. Во всяком случае для меня это очевидно", – уточнил он.

Ранее российский президент Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко подписали план развития СГ на 2024–2026 годы. Кроме того, было подписано постановление о создании медиакомпании СГ и декрет о реализации единой промышленной политики и правилах подтверждения производства продукции в союзе.

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