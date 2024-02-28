Ереван может заморозить членство в ОДКБ де-юре – Пашинян

Фото: ТАСС/ЕРА/POOL/STEPHANIE LECOCQ

Ереван юридически заморозит свое членство в ОДКБ, если организация не выполнит свои обязательства, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он также объяснил, что заморозка отношений с ОДКБ означает, что у Армении нет постпреда при организации, и она не участвует в мероприятиях на высоком и высшем уровне.

"Мы до сих пор не получили ответа от организации на вопрос, в чем заключается зона ответственности ОДКБ в Армении. Отсутствие ответа создает угрозу безопасности и территориальной целостности Армении", – приводит его слова ТАСС.

Ранее Пашинян заявил о прекращении участия Армении в ОДКБ. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя подобное обстоятельство, заявил, что у России нет ясности по вопросу приостановки участия Армении в ОДКБ. Однако он уточнил, что РФ намерена прояснить ситуацию.



Новости мира: Армения приостановила участие в ОДКБ