28 февраля, 17:59Политика
Ереван может заморозить членство в ОДКБ де-юре – Пашинян
Фото: ТАСС/ЕРА/POOL/STEPHANIE LECOCQ
Ереван юридически заморозит свое членство в ОДКБ, если организация не выполнит свои обязательства, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Он также объяснил, что заморозка отношений с ОДКБ означает, что у Армении нет постпреда при организации, и она не участвует в мероприятиях на высоком и высшем уровне.
"Мы до сих пор не получили ответа от организации на вопрос, в чем заключается зона ответственности ОДКБ в Армении. Отсутствие ответа создает угрозу безопасности и территориальной целостности Армении", – приводит его слова ТАСС.
Ранее Пашинян заявил о прекращении участия Армении в ОДКБ. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя подобное обстоятельство, заявил, что у России нет ясности по вопросу приостановки участия Армении в ОДКБ. Однако он уточнил, что РФ намерена прояснить ситуацию.
Новости мира: Армения приостановила участие в ОДКБ
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