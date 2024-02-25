Лукашенко прокомментировал решение Пашиняна о приостановке участия Армении в ОДКБ

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение премьер-министра Армении Никола Пашиняна о приостановке участия в ОДКБ. Об этом сообщает ТАСС.

В разговоре с журналистами Лукашенко отметил, что Пашинян поторопился и сделал "эмоциональное заявление" о заморозке участия Армении в ОДКБ.

При этом президент Лукашенко обратился к премьеру Армении и призвал не спешить "выходить и замораживать" участие, отметив, что вернуться назад будет трудно. Он также подчеркнул, что если Ереван хочет быть в ОДКБ, то из блока никого не выгоняют, но если не хочет, то без Армении блок "не рухнет."

"Мы не получали никаких официальных заявлений о том, что из ОДКБ Армения выходит", - напомнил белорусский президент.

Ранее в Минобороны Белоруссии призвали не делать поспешных выводов по участию Армении в ОДКБ. Начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко призвал разделять политические заявления и реальные действия руководства страны.

До этого Пашинян заявил, что Армения приостановила участие в ОДКБ. Он отметил, что на данный момент мир между Арменией и Азербайджаном невозможен. Помимо этого он выразил мнение, что новая атака Азербайджана против Армении "очень вероятна".