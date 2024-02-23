В Минобороны Белоруссии призвали не делать поспешных выводов по участию Армении в ОДКБ

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Вооруженные силы государств, которые являются членами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), работают по существующим планам. Именно поэтому делать выводы по вопросам участия в организации Армении преждевременно. Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко, его слова приводит ТАСС.

Ревенко призвал разделять политические заявления и реальные действия руководства страны.

"Есть политические заявления, есть взаимоотношения между вооруженными силами, которые на сегодня существуют. У нас есть планы, мы работаем по этим планам", – отметил белорусский военный.

Он также призвал оставить в стороне политические высказывания и развивать сотрудничество с Арменией – партнером по ОДКБ.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия ожидает исчерпывающих разъяснений от Армении по двусторонним каналам касательно слов премьер-министра Никола Пашиняна о "заморозке участия" Еревана в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

До этого Пашинян заявил, что Армения приостановила участие в ОДКБ. Он отметил, что на данный момент мир между Арменией и Азербайджаном невозможен. Помимо этого он выразил мнение, что новая атака Азербайджана против Армении "очень вероятна".