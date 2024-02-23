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Пашинян заявил, что Армения приостановила участие в ОДКБ
Фото: ТАСС/EPA/REUTERS POOL/STEPHANIE LECOCQ
Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что на данный момент мир между Арменией и Азербайджаном не мыслим. Об этом он рассказал в интервью телеканалу France24.
"Если Азербайджан считает Армению западным Азербайджаном, а также в свете недавней атаки это невозможно, на данный момент этот мир немыслим", – заявил Пашинян.
Он также выразил мнение, что новая атака Азербайджана против Армении "очень вероятна".
Пашинян также сообщил, что, по его мнению, договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, в особенности в 2021–2022 годах. Он заявил, что Армения заморозила участие в ОДКБ.
Ранее глава армянского кабмина подчеркнул, что РФ из-за ряда причин не может быть ключевым партнером страны в области обороны. Он уверен, что перед Арменией стоит задача понять, с кем можно поддерживать военно-технические и оборонные отношения.
Он уточнил, что раньше 95–97% отношений в оборонной сфере приходилось на Россию, однако теперь этого не может быть по объективным и субъективным причинам.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что России важно оперативное заключение мирового соглашения между Арменией и Азербайджаном. По его словам, РФ готова помочь им завершить работу над мирным договором.
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