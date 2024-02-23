23 февраля, 10:22Политика
Секретариат ОДКБ сообщил, что не получал от Армении заявлений о приостановке членства
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
В секретариате ОДКБ сообщили, что не получали никаких заявлений о приостановке членства Армении в Организации договора о коллективной безопасности.
"В секретариат ОДКБ к настоящему моменту никаких заявлений Еревана о приостановке членства в ОДКБ не поступало. Что касается тезиса о заморозке участия, по всей видимости, речь идет о неучастии Республики Армения в ряде мероприятий, которые проводятся организацией", – передает РИА Новости сообщение ведомства.
Ранее армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Ереван приостановил участие в ОДКБ. Кроме того, по его мнению, сейчас мир между Арменией и Азербайджаном не представляется возможным.
Он также подчеркнул, что договор о коллективной безопасности в отношении Еревана не был выполнен, в особенности в 2021–2022 годах.
До этого делегация Армении отказалась от участия в декабрьских мероприятиях ОДКБ в России.
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