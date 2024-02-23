23 февраля, 17:04Политика
Россия ждет разъяснений от Армении по "заморозке участия" в ОДКБ – МИД РФ
Фото: 123RF/mariusz_prusaczyk
Россия ожидает исчерпывающих разъяснений от Армении по двусторонним каналам касательно слов премьер-министра Никола Пашиняна о "заморозке участия" Еревана в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МИД РФ.
"Ожидаем исчерпывающих разъяснений на предмет того, что же в действительности стоит за высказываниями Никола Пашиняна по поводу "заморозки участия" Армении в Договоре о коллективной безопасности и в самой организации", – говорится в сообщении ведомства.
Ранее Пашинян заявил, что Армения приостановила участие в ОДКБ. Он отметил, что на данный момент мир между Арменией и Азербайджаном невозможен. Помимо этого он выразил мнение, что новая атака Азербайджана против Армении "очень вероятна".
Пашинян также сообщил, что, по его мнению, договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, в особенности в 2021–2022 годах.
При это в секретариате ОДКБ сообщили, что не получали никаких заявлений о приостановке членства Армении в Организации договора о коллективной безопасности.
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