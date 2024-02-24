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24 февраля, 17:12

Политика

Наблюдатели из Армении приехали на выборы в Белоруссию

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Армянские наблюдатели приехали на парламентские выборы, которые проводятся в Белоруссии. Об этом сообщил глава местного ЦИК Игорь Карпенко, передает ТАСС.

"Да, есть от Армении", – уточнил он.

ЦИК Белоруссии на данный момент аккредитовал 294 международных наблюдателя, включая представителей всех стран СНГ, кроме Молдавии и Украины. Также на выборах присутствуют наблюдатели от Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности.

Ранее координатор ОДКБ Алишер Эрбаев заявил, что представители Армении в парламентской ассамблее ОДКБ не приехали как наблюдатели на парламентские выборы в Белоруссии.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван приостанавливает участие в ОДКБ. По его словам, сейчас мир между Арменией и Азербайджаном невозможен.

Новости мира: Армения приостановила участие в ОДКБ

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