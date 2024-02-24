Армянские наблюдатели из ОДКБ не приехали на выборы в Белоруссии

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Представители Армении в Организации Договора о коллективной безопасности не приехали в Белоруссию, чтобы исполнить роль наблюдателей на проходящих там выборах, рассказал координатор ОДКБ Алишер Эрбаев.

"От ОДКБ наблюдатели присутствуют практически ото всех стран, кроме Армении. Как вы знаете, ПА ОДКБ – это коллегиальный орган, и они должны были присутствовать на таком общественно-политическом мероприятии, но это их выбор", – приводит РИА Новости его слова.

23 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван приостановил участие в ОДКБ. Он также отметил, что на данный момент мир между Арменией и Азербайджаном невозможен.

Позднее секретариат ОДКБ сообщил, что не получал от Еревана заявлений о приостановке членства. Там объяснили, что страна пока только отказывается от участия в мероприятиях, которые проводит организация.

В свою очередь, российская сторона потребовала разъяснений от Армении касательно слов премьер-министра о "заморозке участия" в ОДКБ.

При этом в Минобороны Белоруссии призвали не делать поспешных выводов по участию Еревана в Организации Договора о коллективной безопасности.



Новости мира: Армения приостановила участие в ОДКБ