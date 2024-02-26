26 февраля, 13:11Политика
В Кремле заявили об отсутствии ясности по позиции Армении по ОДКБ
Фото: ТАСС/Сергей Гунеев
У России нет ясности относительно заявления Армении о заморозке членства в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает RT.
По словам пресс-секретаря президента РФ, Москва собирается прояснить позицию Еревана по этому вопросу.
"Здесь у нас достаточно частые контакты с армянскими партнерами", – подчеркнул Песков, напомнив, что режима де-юре в рамках ОДКБ не существует.
Ранее Пашинян заявил, что Армения приостановила участие в ОДКБ. Он отметил, что на данный момент мир между Арменией и Азербайджаном невозможен. Помимо этого, он выразил мнение, что новая атака Азербайджана против Армении "очень вероятна".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал слова Никола Пашиняна. Лукашенко отметил, что армянский премьер поторопился и сделал "эмоциональное заявление" о заморозке участия Армении в ОДКБ.
При этом президент Белоруссии обратился к премьеру Армении и призвал не спешить "выходить и замораживать" участие, отметив, что вернуться назад будет трудно. Он также подчеркнул, что если Ереван хочет быть в ОДКБ, то из блока никого не выгоняют, но если не хочет, то без Армении блок "не рухнет."
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