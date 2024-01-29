Путин и Лукашенко подписали план развития Союзного государства на 2024–2026 годы

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали план развития Союзного государства на 2024–2026 годы. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ был подписан по итогам заседания Высшего Госсовета Союзного государства, который состоялся 29 января в Санкт-Петербурге.

Результатом встречи лидеров двух стран также стало подписание постановления о создании медиакомпании Союзного государства. Лукашенко ранее сообщил, что создание медиахолдинга является общей идеей президентов. Он также подчеркнул, что холдинг должен быть мощным и современным.

Еще одним подписанным документом стал декрет о реализации единой промышленной политики и правилах подтверждения производства продукции в Союзном государстве.

После встречи Путин поблагодарил Лукашенко за приезд в Санкт-Петербург. Он сообщил, что был рад возможности обсудить различные вопросы о двусторонних отношениях, а также о взаимодействии в рамках СНГ, ОДКБ и Евразэс со своим белорусским коллегой.



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